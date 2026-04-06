Москва6 апр Вести.Попытка диверсии на газопроводе "Турецкий поток" вписывается в логику действий Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что не готов до завершения расследования называть виновных.

В ходе пресс-конференции в Кишкундорожме у станции "Турецкого потока" на сербской границе Орбан отметил, что пока расследование обстоятельств попытки атаковать газопровод не завершено. Однако, по его словам, материалы по инциденту уже переданы в прокуратуру и содержат обвинение в диверсии.

Я не стал бы дальше разрушать украинско-венгерские отношения, обвиняя какую-либо страну, скажем, Украину, пока у нас не будет фактов. Однако, несомненно, то, что мы сейчас наблюдаем, вписывается в цепочку событий, поскольку у украинцев есть такая возможность, они готовы и способны на такое сказал он

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру об обнаружении взрывчатки в муниципалитете Канижа рядом с газопроводом, по которому российское топливо поступает в Венгрию.

Орбан созвал совет обороны. По итогам заседания было решено усилить охрану газопровода на территории страны.

Венгерская сторона также предупреждала, что атака на "Турецкий поток" может быть расценена как нападение на страну НАТО.