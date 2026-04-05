Вучич сообщил Орбану о найденной взрывчатке у газопровода из Сербии в Венгрию

Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки у газопровода из Сербии в Венгрию

Москва5 апр Вести.Рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу, сообщил президент страны Александр Вучич.

Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы сообщил он

Он рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская), что ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с первыми результатами расследования.

Орбан по итогам разговора с Вучичем заявил, что проведет экстренное заседание совета обороны.

Вучич уточнил, что взрывчатка была найдена в автономном крае Воеводина на севере страны, в направлении Венгрии, недалеко от магистрального газопровода, по которому газ из "Турецкого потока" идет в Сербию и далее в Венгрию.

В марте также компания "Газпром" сообщила о массированных атаках БПЛА на объекты инфраструктуры, обеспечивающей поставки российского газа по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку". Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призывал быть готовыми к тому, что Украина будет усиленно атаковать "Турецкий поток".