Москва5 апрВести.Рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу, сообщил президент страны Александр Вучич.
Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторысообщил он
Он рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская), что ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с первыми результатами расследования.
Орбан по итогам разговора с Вучичем заявил, что проведет экстренное заседание совета обороны.
Вучич уточнил, что взрывчатка была найдена в автономном крае Воеводина на севере страны, в направлении Венгрии, недалеко от магистрального газопровода, по которому газ из "Турецкого потока" идет в Сербию и далее в Венгрию.
В марте также компания "Газпром" сообщила о массированных атаках БПЛА на объекты инфраструктуры, обеспечивающей поставки российского газа по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку". Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призывал быть готовыми к тому, что Украина будет усиленно атаковать "Турецкий поток".