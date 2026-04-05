Москва5 апр Вести.Директор Военного агентства безопасности (ВБА) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил детали предотвращенной диверсии на газопроводе, обеспечивающем поставки российского газа в Венгрию. По данным контрразведки, подозреваемым является мигрант, обладающий специальной военной подготовкой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с венгерским премьером Виктором Орбаном подтвердил обнаружение взрывчатки в муниципалитете Канижа. Силовики нашли опасный объект в непосредственной близости от критической инфраструктуры. По оценке Вучича, подрыв магистрали лишил бы обе страны газоснабжения на длительный срок. Йованич подчеркнул, что ВБА заранее располагала данными о планах диверсанта, что позволило предотвратить атаку.