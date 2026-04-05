Вучич: Сербия разберется с теми, кто будет угрожать ее инфраструктуре

Москва5 апр Вести.Сербия будет безжалостно разбираться с теми, кто угрожает объектам ее важной инфраструктуры. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Так он прокомментировал обнаружение взрывчатки около трубопровода, по которому переправляется российский газ.

Мы будем безжалостно разбираться с каждым, кто думает, что может угрожать жизненно важной инфраструктуре Республики Сербия. Безжалостно сказал глава государства

Вучич отметил, что геополитические игры, очевидно, не оставят Сербию в покое, поэтому Белград должен показать высочайшую степень боеспособности.

5 апреля Вучич сообщил, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу. Он рассказал, что ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с первыми результатами расследования.

Орбан по итогам разговора с Вучичем заявил, что проведет экстренное заседание совета обороны.