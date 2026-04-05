Орбан созывает совет обороны после обнаружения взрывчатки у газопровода

Орбан созывает совет обороны из-за взрывчатки около газопровода в Сербии

Москва5 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что после обнаружения взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии созывает заседание совета обороны.

По газопроводу, рядом с которым найдена взрывчатка, в Венгрию поступает российский газ.

Я созвал чрезвычайное заседание совета обороны сегодня во второй половине дня написал Орбан в соцсетях

Газопровод – важнейший объект газовой структуры, соединяющий Сербию и Венгрию, указал Орбан. Венгерский премьер отметил, что обнаруженное устройство было мощным.

Ранее 5 апреля президент Сербии Александр Вучич сообщил, что созвонился с Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки, а также ознакомил его с первыми результатами расследования.