Филиппо сравнил бомбу у газопровода в Сербии с терактом на "Северных потоках"

Москва5 апр Вести.Ситуация со взрывчаткой, обнаруженной около трубопровода в Сербии, по которому переправлялся российский газ, похожа на теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Такое сравнение привел лидер правой французский партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Взрывчатку обнаружили 5 апреля в муниципалитете Канижа. Она находилась около газопровода, по которому осуществлялись поставки российского газа в Венгрию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с первыми результатами расследования. Орбан по итогам разговора с сербским лидером заявил, что проведет экстренное заседание совета обороны.

Неужели обнаружена новая диверсионная операция НАТО – Украина против критически важной энергетической инфраструктуры?!.. Похоже на "Северный поток" написал Филиппо

Речь идет о терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые были совершены 26 сентября 2022 года. В декабре 2025 года Федеральный суд Германии постановил, что взрывы на трубопроводах с высокой долей вероятности были заказаны руководством киевского режима.