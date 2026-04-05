Йованич: взрывчатка для диверсии на газопроводе в Сербии была произведена в США

Москва5 апр Вести.Глава сербского агентства военной безопасности Джуро Йованич заявил, что взрывчатка, обнаруженная возле газопровода из Сербии в Венгрию, была произведена в США.

Директор службы контрразведки подчеркнул, что соответствующая маркировка на оборудовании не означает, что именно Вашингтон является заказчиком и исполнителем диверсии, так как подобные действия не отвечают интересам США, передает РИА Новости.

Взрывчатку обнаружили 5 апреля в муниципалитете Канижа. Она находилась около газопровода, по которому осуществлялись поставки российского газа в Венгрию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с первыми результатами расследования. Орбан по итогам разговора с сербским лидером заявил, что проведет экстренное заседание совета обороны.

Йованич отмечал, что подозреваемый в подготовке диверсии оказался иностранцем из числа мигрантов с военной подготовкой.

Он добавил, что по делу о подготовке диверсии на данный момент вбрасывается большое количество ложной информации.