Песков не исключил, что в атаке на газопровод в Сербии найдется след Украины

Москва6 апр Вести.Подлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на газопровод в Сербии, на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. При этом он не исключил, что следы вмешательства киевского режима могут быть обнаружены.

Взрывчатку около газопровода, по которому осуществлялись поставки российского газа в Венгрию, обнаружили 5 апреля в муниципалитете Канижа. Глава сербского агентства военной безопасности Джуро Йованич ранее заявил, что взрывчатка, обнаруженная возле газопровода, была произведена в США.

Мы знаем, что пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на европейской территории на эту важнейшую энергетическую артерию, которая сейчас работает в очень напряженном режиме. сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "до этого киевский режим имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической энергоструктуры", и добавил, что с большой долей вероятности след вмешательства Киева может быть обнаружен и на этот раз.