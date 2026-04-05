Сийярто о бомбе у газопровода: осуждаем нападение на свой суверенитет

Москва5 апр Вести.Венгрия видит в попытке диверсии на сербском участке газопровода "Турецкий поток" нападение на свой суверенитет. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое показали телеканалы страны.

Ранее стало известно об обнаружении в Сербии взрывчатки и детонаторов рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ.

Сийярто не стал напрямую кого-либо обвинять в произошедшем, но заявил, что в последнее время Украина установила против Венгрии нефтяную блокаду - перекрыла транзит по трубопроводу "Дружба", - а потом атаковала дронами объекты "Турецкого потока" на территории России.

Сийярто добавил, что "сегодня еще один случай" – рядом с "Турецким потоком" нашли взрывное устройство, достаточное для подрыва.

Мы самым решительным образом осуждаем новое нападение на наш суверенитет, потому что нападение на безопасность нашего энергоснабжения не может быть расценено иначе как нападение на наш суверенитет заявил глава венгерского МИД

Сийярто также сказал, что под угрозу была поставлена безопасность газопровода, который "гарантирует Венгрии надежные поставки природного газа". Так, в прошлом году по газопроводу и его ответвлениями на территории Болгарии и Сербии в Венгрию поступило свыше 7 млрд кубометров российского газа.