Москва5 апр Вести.Венгрию пытаются разными способами лишить суверенитета, в том числе силовыми сценариями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В комментарии "Известиям" она отреагировала на сообщения об обнаружении в Сербии взрывчатки для подрыва инфраструктуры газопровода "Турецкий поток".

Венгрию хотят лишить суверенитета ... Но Будапешт этому всему давал отпор. Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере "Северных потоков" сказала Захарова

По словам официального представителя российского МИД, давление на Венгрию идет по трем основным направлениям: политическому, экономическому и энергетическому.

Политически, отметила она, предпринимаются попытки вмешательства во внутренние дела страны и в избирательные процессы. В экономической сфере, как подчеркнула дипломат, Будапешт вынуждают принимать решения под внешнюю диктовку, что наносит ущерб экономике и благосостоянию венгров. Через энергетику, добавила Захарова, Венгрии пытаются помешать получать качественные и доступные по цене энергоресурсы.

Как рассказала официальный представитель МИД, Венгрия до сих пор давала отпор такому давлению, однако теперь, по ее мнению, украинская сторона перешла к силовым методам. Захарова напомнила о подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года.

Пятого апреля президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщив ему об обнаружении взрывчатки в районе газопровода в Сербии. После этого Орбан объявил, что созывает заседание совета обороны.