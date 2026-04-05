Участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии возьмет под охрану армия. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, охранять газопровод и его пункты военные будут по всей протяженности от границ Сербии до Словакии.
На заседании Совета обороны премьер-министр распорядился взять под охрану военных венгерский участок газопровода "Турецкий поток"заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, обнаружили взрывчатку и детонатор. Сербский лидер также отметил, что ознакомил венгерского премьера Виктора Орбана с первыми результатами расследования этого инцидента.
Венгрия, как ранее заявлял Сийярто, видит в попытке диверсии на сербском участке "Турецкого потока" нападение на свой суверенитет. По его мнению, Киев таким образом хочет ввести полную энергетическую блокаду Венгрии.