Сийярто: участок газопровода "Турецкий поток" будет взят под контроль армии

Сийярто заявил, что газопровод "Турецкий поток" возьмет под охрану армия

Москва5 апр Вести.Участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии возьмет под охрану армия. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, охранять газопровод и его пункты военные будут по всей протяженности от границ Сербии до Словакии.

На заседании Совета обороны премьер-министр распорядился взять под охрану военных венгерский участок газопровода "Турецкий поток" заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, обнаружили взрывчатку и детонатор. Сербский лидер также отметил, что ознакомил венгерского премьера Виктора Орбана с первыми результатами расследования этого инцидента.

Венгрия, как ранее заявлял Сийярто, видит в попытке диверсии на сербском участке "Турецкого потока" нападение на свой суверенитет. По его мнению, Киев таким образом хочет ввести полную энергетическую блокаду Венгрии.