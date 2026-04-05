Президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможном введении ограничений на вывоз продовольствия в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил сербским СМИ во время визита на площадку будущего Экспо-2027 в Белграде.

Люди должны знать: если это продолжится, мы ограничим экспорт продовольствия. Это не проблема для наших фермеров, потому что мы заплатим за них пояснил Вучич

Однако, как отметил сербский лидер, это может стать проблемой для многих соседних стран, которым Сербия поставляет большие объемы продовольствия.

Ранее Белград уже прибегнул к аналогичным мерам в отношении энергоносителей: правительство временно запретило экспорт нефти и нефтепродуктов, предназначенных для моторного топлива. Цель — избежать внутренних дефицитов и скачков цен. 30 марта президент России Владимир Путин и лидер Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора достигли договоренности о продлении поставок российского газа в Сербию.