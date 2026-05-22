Посол Станиславов: Россия готова сотрудничать с Венгрией в энергетической сфере

Москва22 мая Вести.Россия готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией в сфере энергетики, но не все зависит от российской стороны. Об этом заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

В интервью "Известиям" дипломат отметил, что на ситуацию влияют ограничения со стороны Евросоюза, а также возможности Будапешта удерживать киевский режим от новых попыток шантажа и перекрытия нефтепровода "Дружба".

Наша страна готова к продолжению такого прагматичного сотрудничества с Венгрией на основе взаимного уважения и с учетом интересов друг друга, но, к сожалению, не все зависит от нас рассказал Станиславов

Посол подчеркнул, что российские компании являются основными поставщиками ресурсов в Венгрию.

Станиславов добавил, что Москва рассчитывает на начало профессионального диалога по атомной электростанции "Пакш-2" с Венгрией в ближайшее время.

По его словам, уже начались контакты между российской стороной и новым венгерским правительством.