Москва22 маяВести.Контакты между российской стороной и новым венгерским правительством уже начались. Об этом "Известиям" заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
По его словам, члены нового правительства Венгрии вступили в должность 13 мая, а несколько рабочих дней с этой даты – это слишком маленький срок, чтобы говорить о поддержании рабочих контактов, особенно по отдельным направлениям сотрудничества. Он напомнил, что в большей части ведомств еще не назначены даже новые заместители министров.
Но первые знакомства с рядом вновь назначенных членов кабинета уже состоялись на инаугурационной сессии Госсобрания и носили деловой и обнадеживающий характер. Уже в ближайшее время рассчитываем на начало контактов с профильными венгерскими ведомствами, с которыми у нас имеются конкретные темы для разговоразаявил посол
Кроме того, он сообщил, что Россия рассчитывает на начало профессионального диалога по атомной электростанции "Пакш-2" с Венгрией в ближайшее время.
Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заверил, что госкорпорация без труда объяснит венгерскому заказчику экономическую целесообразность строительства атомной электростанции "Пакш-2", если это потребуется.