Посол Станиславов рассказал о начале диалога РФ с новым правительством Венгрии Посол Станиславов: диалог РФ с новым правительством Венгрии уже начался

Москва22 мая Вести.Контакты между российской стороной и новым венгерским правительством уже начались. Об этом "Известиям" заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

По его словам, члены нового правительства Венгрии вступили в должность 13 мая, а несколько рабочих дней с этой даты – это слишком маленький срок, чтобы говорить о поддержании рабочих контактов, особенно по отдельным направлениям сотрудничества. Он напомнил, что в большей части ведомств еще не назначены даже новые заместители министров.

Но первые знакомства с рядом вновь назначенных членов кабинета уже состоялись на инаугурационной сессии Госсобрания и носили деловой и обнадеживающий характер. Уже в ближайшее время рассчитываем на начало контактов с профильными венгерскими ведомствами, с которыми у нас имеются конкретные темы для разговора заявил посол

Кроме того, он сообщил, что Россия рассчитывает на начало профессионального диалога по атомной электростанции "Пакш-2" с Венгрией в ближайшее время.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заверил, что госкорпорация без труда объяснит венгерскому заказчику экономическую целесообразность строительства атомной электростанции "Пакш-2", если это потребуется.