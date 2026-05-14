Москва14 мая Вести.Посол России в Будапеште Евгений Станиславов в ходе встречи с новой главой МИД Венгрии Анитой Орбан разъяснил действия российских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине, включая ситуацию в Закарпатье. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Венгрии.

Анита Орбан осудила удары, нанесенные Вооруженными силами России по территории Украины, включая объекты в Закарпатской области, что расценивается здесь как эскалация вооруженного конфликта. Министр отметила, что в Будапеште рассчитывают на активизацию усилий России в интересах скорейшего мирного урегулирования кризиса и стабилизации ситуации в регионе говорится в заявлении

В свою очередь, Станиславов дал венгерской стороне "соответствующие разъяснения".

В частности, до сведения Аниты Орбан было доведено заявление Минобороны России от 13 мая, в котором подчеркивается, что поражение наносилось исключительно по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах сообщили в посольстве

В диппредставительстве подчеркнули, что действия ВС РФ не направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, являясь не эскалацией, а ответом на массированные удары беспилотников ВСУ по российской территории. Данные атаки, как указали в посольстве, сопровождаются жертвами среди мирных жителей и приводят к разрушению гражданских объектов.

Также с российской стороны были изложены наши принципиальные подходы к урегулированию украинского конфликта добавило посольство РФ

Аниту Обран утвердили на пост министра иностранных дел Венгрии 12 мая.