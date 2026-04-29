Захарова: ВС РФ не бросают бойцов в бессмысленные штурмы, как киевский режим Захарова назвала бойцов российской армии бесценным капиталом

Москва29 апр Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) стараются сберечь жизнь каждого бойца, поэтому не отправляют их в бессмысленные штурмы, как это делает киевский режим с Владимиром Зеленским во главе. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.

Она подчеркнула, что российские силы уверенно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и владеют стратегической инициативой.

Мы не форсируем наступление, не бросаем солдат в бессмысленные штурмы, как это делает режим Зеленского. Мы стараемся сберечь жизнь каждого бойца, поскольку люди – это бесценный капитал и фундамент нашей неизбежной победы рассказала Захарова

Она добавила, что Россия всегда была готова к скорейшему разрешению конфликта дипломатическими методами. При этом Захарова отметила, что Киев и его западные спонсоры не могут диктовать России условия урегулирования украинского конфликта.

По ее словам, Британия и страны Евросоюза делают все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине.