Москва29 апрВести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) стараются сберечь жизнь каждого бойца, поэтому не отправляют их в бессмысленные штурмы, как это делает киевский режим с Владимиром Зеленским во главе. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
Она подчеркнула, что российские силы уверенно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и владеют стратегической инициативой.
Мы не форсируем наступление, не бросаем солдат в бессмысленные штурмы, как это делает режим Зеленского. Мы стараемся сберечь жизнь каждого бойца, поскольку люди – это бесценный капитал и фундамент нашей неизбежной победырассказала Захарова
Она добавила, что Россия всегда была готова к скорейшему разрешению конфликта дипломатическими методами. При этом Захарова отметила, что Киев и его западные спонсоры не могут диктовать России условия урегулирования украинского конфликта.
По ее словам, Британия и страны Евросоюза делают все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине.