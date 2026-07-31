МИД: РФ продолжит защищать своих граждан, для этого есть все ресурсы

Россия продолжит защищать своих граждан, заявили в МИД МИД: РФ продолжит защищать своих граждан, для этого есть все ресурсы

Москва31 июл Вести.Россия продолжит защищать собственных граждан с помощью всех возможных средств – для этого есть необходимые ресурсы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она дала комментарий в связи активизацией террора со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности нашего государства всеми доступными средствами, которые будут применяться точечно и эффективно сказала Захарова

Она подчеркнула, что для защиты страны и ее граждан есть ресурсы, а также "политическая воля и общественный запрос".

Также Захарова отметила, что Москва фиксирует деструктивный вклад всех сторон, вовлеченных в атаки ВСУ на российские регионы.