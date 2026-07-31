Москва31 июлВести.Россия продолжит защищать собственных граждан с помощью всех возможных средств – для этого есть необходимые ресурсы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она дала комментарий в связи активизацией террора со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности нашего государства всеми доступными средствами, которые будут применяться точечно и эффективносказала Захарова
Она подчеркнула, что для защиты страны и ее граждан есть ресурсы, а также "политическая воля и общественный запрос".
Также Захарова отметила, что Москва фиксирует деструктивный вклад всех сторон, вовлеченных в атаки ВСУ на российские регионы.