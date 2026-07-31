Варварские нападения ВСУ на мирных россиян необходимо осудить, заявили в МИД РФ МИД: Россия призывает осудить варварские нападения ВСУ на мирных россиян

Москва31 июл Вести.Россия призывает осудить варварские нападения украинских боевиков на мирных российских граждан. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, все вовлеченные в украинские атаки на регионы России должны понимать, что "игра с огнем" обостряет международно-политическую обстановку, а также отодвигает перспективы установления мира.

Призываем их незамедлительно осудить варварские нападения украинских неонацистов на мирных граждан России и дистанцироваться от военной и политической поддержки преступного киевского режима говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД

Ранее Захарова заявила, что Россия отслеживает и фиксирует деструктивный вклад всех сторон, вовлеченных в атаки украинской армии на российские регионы.