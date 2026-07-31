Москва31 июлВести.Россия призывает осудить варварские нападения украинских боевиков на мирных российских граждан. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат, все вовлеченные в украинские атаки на регионы России должны понимать, что "игра с огнем" обостряет международно-политическую обстановку, а также отодвигает перспективы установления мира.
Призываем их незамедлительно осудить варварские нападения украинских неонацистов на мирных граждан России и дистанцироваться от военной и политической поддержки преступного киевского режимаговорится в комментарии Захаровой на сайте МИД
Ранее Захарова заявила, что Россия отслеживает и фиксирует деструктивный вклад всех сторон, вовлеченных в атаки украинской армии на российские регионы.