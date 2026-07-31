Москва31 июлВести.Причастные к атакам Вооруженных сил Украины на российские регионы понесут ответственность после краха киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По словам дипломата, вклад всех вовлеченных сторон в украинские атаки на объекты российской инфраструктуры не остается незамеченным и тщательно фиксируется.
Нет никаких сомнений, что причастные к вышеупомянутым нападениям понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протежеговорится в комментарии Захаровой на сайте МИД
Ранее Захарова заявила, что все причастные к атакам украинской армии на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность – возмездие неотвратимо.