МИД РФ: причастные к атакам ВСУ на российские регионы понесут ответственность

Причастные к атакам ВСУ на Россию понесут ответственность, заявили в МИД РФ МИД РФ: причастные к атакам ВСУ на российские регионы понесут ответственность

Москва31 июл Вести.Причастные к атакам Вооруженных сил Украины на российские регионы понесут ответственность после краха киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, вклад всех вовлеченных сторон в украинские атаки на объекты российской инфраструктуры не остается незамеченным и тщательно фиксируется.

Нет никаких сомнений, что причастные к вышеупомянутым нападениям понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД

Ранее Захарова заявила, что все причастные к атакам украинской армии на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность – возмездие неотвратимо.