"Даже Кличко осознал": Захарова прокомментировала массированный удар по Украине Захарова: даже Кличко смог осознать масштабы удара возмездия по Украине

Москва2 июл Вести.Даже мэр Киева Виталий Кличко понял масштабы российских ударов возмездия по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Кличко назвал удар по столице Украины в ночь на 2 июля самым масштабным за последнее время.

Даже Кличко смог четко сформулировать на этот раз: "Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака" написала Захарова в Telegram

Она подчеркнула, что удар ВС РФ наносят не по мирным объектам, а по военно-стратегическим целям, которые киевский режим использовал для убийства простых людей.