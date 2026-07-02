Москва2 июлВести.Даже мэр Киева Виталий Кличко понял масштабы российских ударов возмездия по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Кличко назвал удар по столице Украины в ночь на 2 июля самым масштабным за последнее время.
Даже Кличко смог четко сформулировать на этот раз: "Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака"написала Захарова в Telegram
Она подчеркнула, что удар ВС РФ наносят не по мирным объектам, а по военно-стратегическим целям, которые киевский режим использовал для убийства простых людей.