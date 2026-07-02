Москва2 июлВести.Мэр Киева Виталий Кличко назвал удар по городу в ночь на 2 июля самым массированным за последнее время.
По его словам, повреждения зафиксированы во всех районах города.
Самая массированная атака… самая масштабнаязаявил он в видеообращении в своем телеграм-канале
Украинские СМИ ранее информировали о пожарах в Киеве.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 2 июля нанесли массированный удар по объектам ВПК и топливно-энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на террористические атаки киевского режима.