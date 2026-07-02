Киевский мэр Кличко заявил о самом массированном ударе по городу

Кличко сообщил о самом массированном ударе по Киеву Киевский мэр Кличко заявил о самом массированном ударе по городу

Москва2 июл Вести.Мэр Киева Виталий Кличко назвал удар по городу в ночь на 2 июля самым массированным за последнее время.

По его словам, повреждения зафиксированы во всех районах города.

Самая массированная атака… самая масштабная заявил он в видеообращении в своем телеграм-канале

Украинские СМИ ранее информировали о пожарах в Киеве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 2 июля нанесли массированный удар по объектам ВПК и топливно-энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на террористические атаки киевского режима.