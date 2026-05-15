Москва15 маяВести.В Киеве вновь прогремели взрывы. Украинские СМИ и мониторинговые паблики сообщают об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Взрывы в Киевепишет "Страна.ua", добавляя, что в столице работает ПВО
Мэр украинской столицы Виталий Кличко также подтвердил работу ПВО на левом берегу Днепра.
Накануне, 14 мая, Киев также оказался под массированной атакой БПЛА и баллистических ракет. В Минобороны РФ подтвердили факт удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Стало известно о поражении авиаремонтного завода для истребителей F-16 и столичного офиса производителя дронов Skyeton.