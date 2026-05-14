Москва14 маяВести.В Киеве в четверг был уничтожен офис производителя дронов Skyeton. Об этом говорится в официальном сообщении компании в соцсетях.
В результате сегодняшней российской атаки был уничтожен наш киевский офисуказано в сообщении
Ранее утром, 14 мая, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город находится под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также баллистических ракет. В результате был поражен авиаремонтный завод для истребителей F-16.
В Минобороны РФ также подтвердили факт массированного удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, которые использовались в интересах ВСУ.