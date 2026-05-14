Под Киевом поражен авиаремонтный завод для истребителей F-16 Лебедев: в Жулянах под Киевом поражен авиаремонтный завод для истребителей F-16

Москва14 мая Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по авиаремонтному предприятию в Жулянах под Киевом, где обслуживались истребители F-16. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщика, объектом атаки стало предприятие АРЗ 410, на котором ремонтировались американские истребители F-16, используемые украинскими подразделениями. Лебедев также утверждает, что на территории завода размещено производство беспилотных летательных аппаратов.

Есть несколько прилетов в Дарницком районе и рядом - в стороне аэропорта... где садятся и довооружаются перед вылетами украинские самолеты, в том числе F-16 и Mirage из стран Запада заявил координатор подполья

По предварительным сведениям, в ходе атаки применялись ракеты "Искандер-М" и Х-101, их пытались перехватывать комплексы Patriot. В местных Telegram-каналах сообщается, что часть зенитных ракет не поразила цели, при этом жители публиковали видеозаписи взрывов. "Две ракеты прилетели в Жуляны. В аэропорт или в завод - не скажу, далеко от меня", - процитировал подпольщик слова одного из местных жителей.

Кроме того, поступали данные о прилетах в Дарницком районе и в районе аэропорта Борисполь, где, по информации источников, могут базироваться украинские боевые самолеты. Также Лебедев сообщил о зафиксированном попадании двух ракет в направлении частного аэродрома "Чайка" на юго-западе Киева - оттуда, по его утверждению, ВСУ регулярно запускают реактивные ударные и разведывательные беспилотники.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о массированной атаке на Киев с применением беспилотников и баллистических ракет. Серия взрывов ранее прогремела в Харькове.