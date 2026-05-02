На видео попал полыхающий после прилета авиабомб газовый завод в Дружковке

Авиаудар по Дружковке: завод газовой аппаратуры разрушен после атаки ВКС РФ На видео попал полыхающий после прилета авиабомб газовый завод в Дружковке

Москва2 мая Вести.Российская авиация нанесла результативный удар по предприятию в городе Дружковка, который на данный момент находится под контролем украинских формирований. В результате точного попадания авиационных бомб завод газовой аппаратуры получил критические повреждения и был практически полностью разрушен.

Видеозаписи последствий операции, опубликованные каналом "Военкоры Русской весны" в MAX, демонстрируют масштабное возгорание на территории завода, над которым поднимаются плотные клубы черного дыма. В сопроводительных комментариях к кадрам отмечается, что "авиабомбы разобрали завод врага в оккупированной ВСУ Дружковке ДНР".

Ранее подразделения российских войск также демонстрировали высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач, в частности, расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожил подземный комплекс ВСУ в Запорожской области.