Москва2 маяВести.Российская авиация нанесла результативный удар по предприятию в городе Дружковка, который на данный момент находится под контролем украинских формирований. В результате точного попадания авиационных бомб завод газовой аппаратуры получил критические повреждения и был практически полностью разрушен.
Видеозаписи последствий операции, опубликованные каналом "Военкоры Русской весны" в MAX, демонстрируют масштабное возгорание на территории завода, над которым поднимаются плотные клубы черного дыма. В сопроводительных комментариях к кадрам отмечается, что "авиабомбы разобрали завод врага в оккупированной ВСУ Дружковке ДНР".
Ранее подразделения российских войск также демонстрировали высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач, в частности, расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожил подземный комплекс ВСУ в Запорожской области.