Москва6 апрВести.При атаке на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске 6 апреля Киев пытался нанести максимальный вред акционерам этого международного консорциума. Такое заявление сделали в российском Минобороны.
Российское военное ведомство сделало заявление на своем канале в MAX.
Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстанаотмечается в нем
Беспилотники (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили четыре резервуара с нефтепродуктами, сливо-наливной причал и трубопровод выносного причального устройства.
В Новороссийске также под удар украинских дронов попала гражданская инфраструктура, в том числе жилые многоквартирные дома. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о десяти пострадавших жителях города. Украинские дроны атаковали десять многоквартирных домов и 15 частных. Для жителей поврежденных зданий на базе местной школы №29 развернут пункт временного размещения.