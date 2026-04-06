Минобороны РФ: Киев атаковал КТК ради максимального ущерба для США и Казахстана

Москва6 апр Вести.При атаке на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске 6 апреля Киев пытался нанести максимальный вред акционерам этого международного консорциума. Такое заявление сделали в российском Минобороны.

Российское военное ведомство сделало заявление на своем канале в MAX.

Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана отмечается в нем

Беспилотники (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили четыре резервуара с нефтепродуктами, сливо-наливной причал и трубопровод выносного причального устройства.

В Новороссийске также под удар украинских дронов попала гражданская инфраструктура, в том числе жилые многоквартирные дома. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о десяти пострадавших жителях города. Украинские дроны атаковали десять многоквартирных домов и 15 частных. Для жителей поврежденных зданий на базе местной школы №29 развернут пункт временного размещения.