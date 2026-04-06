Москва6 апр Вести.В ночь на 6 апреля Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

После ударов беспилотников по объектам КТК в Новороссийске повреждены трубопровод, сливо-наливной причал, загорелись 4 резервуара с нефтепродуктами.

Целями удара ВСУ были дестабилизация мирового рынка углеводородов, прекращение поставок нефтепродуктов потребителям из Европы, а также нанесение экономического ущерба акционерам "Каспийского трубопроводного консорциума" из США и Казахстана, подчеркнули в МО РФ.

Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадали многоквартирные и частные жилые дома в Новороссийске. Ранения получили мирные жители, в том числе дети.

Ранее российская противовоздушная оборона сбила 30 дронов ВСУ в Нижегородской области. Из-за падения обломков украинских БПЛА были повреждены два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".