Москва5 апрВести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в мессенджере MAX данные о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов.
В воскресенье, 5 апреля, в районе промышленной зоны Кстовского района силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 беспилотных аппаратов.
В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"говорится в заявлении
В настоящее время возникшее возгорание локализовали. Предварительно установлено, что пострадавших нет.
Кроме того, повреждения получила Новогорьковская ТЭЦ, жилые дома и приусадебные участки.
Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение потребителей, сотрудники оперативных служб работают над ликвидацией последствий атаки.
Министерство обороны РФ утром в воскресенье сообщило, что минувшей ночью было сбито 87 дронов ВСУ над 14 регионами России, в том числе над Нижегородской областью.