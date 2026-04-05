Никитин: в Нижегородской области при атаке 30 дронов ВСУ повреждены объекты ТЭК

В Кстове повреждены объекты "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и ТЭЦ

Москва5 апр Вести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в мессенджере MAX данные о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов.

В воскресенье, 5 апреля, в районе промышленной зоны Кстовского района силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 беспилотных аппаратов.

В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" говорится в заявлении

В настоящее время возникшее возгорание локализовали. Предварительно установлено, что пострадавших нет.

Кроме того, повреждения получила Новогорьковская ТЭЦ, жилые дома и приусадебные участки.

Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение потребителей, сотрудники оперативных служб работают над ликвидацией последствий атаки.

Министерство обороны РФ утром в воскресенье сообщило, что минувшей ночью было сбито 87 дронов ВСУ над 14 регионами России, в том числе над Нижегородской областью.