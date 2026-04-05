Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в мессенджере MAX об уничтожении 26 беспилотных летательных аппаратов.
Ночью в воскресенье, 5 апреля, ПВО перехватила цели над одним городом и девятью районами Воронежской области.
В результате падения обломков БПЛА на юге региона повреждена газовая труба, идущая к частному домуговорится в сообщении
Коммунальщики оперативно перекрыли подачу газа, в настоящее время без газоснабжения остаются 20 домов.
Кроме того, в том же домовладении повреждены хозяйственные постройки и автомобиль, в двух соседних строениях выбиты оконные стекла.
Предварительно установлено, что в результате инцидента никто не пострадал.