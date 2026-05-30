Москва30 мая Вести.В ночь на субботу, 30 мая, силы ПВО Министерства обороны в небе над Воронежской областью ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов, пострадавших нет, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он подчеркнул, что никто не пострадал. От атаки беспилотников загорелся гараж с автотранспортом, выбиты окна в трех частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозпостроек. Обрушился гараж с легковым автомобилем.