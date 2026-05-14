Москва14 мая Вести.Жители Киева публикуют ролики с моментом обстрела столицы, сопровождая их эмоциональными комментариями. Видео появились в социальных сетях.

Один из очевидцев заснял удар по объекту, и в кадр попал другой житель Киева, который спрашивает у кого-то: "Это взаправду?" И получает ответ: "Взаправду".

Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко рассказал о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет на украинскую столицу. По экспертным оценкам, за ночь было выпущено порядка 1500 ударных дронов и 56 ракет разных типов. Появилась также информация о попадании по авиаремонтному заводу для истребителей F-16 под Киевом.