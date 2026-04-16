Москва16 апрВести.Очевидцы запечатлели небо Киева, которое затянуло черным дымом в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. Кадры публикует канал в мессенджере MAX "Военкоры Русской весны".
На кадрах, которые сняты с большой высоты, утреннее небо Киева заволочено черным дымом.
Небо над Киевом после ударов заволокло густым черным дымом - впечатляющие кадры
В Минобороны РФ произошедшее пока не комментировали.
Утром 16 апреля сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, звуки детонации слышали в Днепропетровске.