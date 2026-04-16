Небо над Киевом затянуло черным дымом после ударов ВС РФ "ВРВ": Киев затянуло черным дымом после российских ударов

Москва16 апр Вести.Очевидцы запечатлели небо Киева, которое затянуло черным дымом в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. Кадры публикует канал в мессенджере MAX "Военкоры Русской весны".

На кадрах, которые сняты с большой высоты, утреннее небо Киева заволочено черным дымом.

В Минобороны РФ произошедшее пока не комментировали.

Утром 16 апреля сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, звуки детонации слышали в Днепропетровске.