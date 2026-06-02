Небо над Киевом заволокло густым дымом после серии взрывов

Москва2 июн Вести.Небо над Киевом оказалось затянуто дымом после серии ночных взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

В соцсетях публикуются фотографии, на которых видны крупные столбы дыма, поднимающиеся над городом после ночной воздушной тревоги.

Воздушная тревога в столице Украины суммарно продолжалась около 4,5 часа. В течение этого времени украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в различных районах города, в том числе в центре.

Минобороны России проинформировало о нанесении удара возмездия по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса.