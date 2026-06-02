В центре Киева прозвучали взрывы Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Киева

Москва2 июн Вести.Взрывы прозвучали в центральной части Киева, сообщили местные СМИ.

В украинской столице в очередной раз с начала суток прозвучали взрывы. Украинские СМИ пишут, что попадание было по объекту в центре города.

Местные паблики пишут о прилете по центральной части Киева говорится в одной из публикаций

Некоторые украинские медиа пишут об угрозе баллистики.

На распространяемых фотографиях также видны пожар и черный дым над городом.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в большинстве областей на Украине, в том числе в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Винницкой и Ровненской.

В ночное время взрывы были слышны в столичном районе Белая Церковь, а также в Николаеве. Об аналогичных звуках сообщали очевидцы в Днепре, Запорожье, Харькове и Сумах.