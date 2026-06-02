Москва2 июнВести.В Киеве и Николаеве на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

В Николаеве были слышны взрывы

Информацию также подтвердили в Киевской областной военной администрации. Сообщалось об угрозе прилета в столичном районе Белая Церковь.

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, на данный момент почти во всех регионах Украины работают сигналы воздушной тревоги.

Незадолго до этого в четырех украинских городах - Днепре, Запорожье, Харькове и Сумах – прозвучали взрывы.