В Киеве и Николаеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва2 июн Вести.В Киеве и Николаеве на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

Информацию также подтвердили в Киевской областной военной администрации. Сообщалось об угрозе прилета в столичном районе Белая Церковь.

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, на данный момент почти во всех регионах Украины работают сигналы воздушной тревоги.

Незадолго до этого в четырех украинских городах - Днепре, Запорожье, Харькове и Сумах – прозвучали взрывы.