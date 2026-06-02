Москва2 июнВести.В Киеве и Николаеве на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.
В Николаеве были слышны взрывыотмечается в публикации
Информацию также подтвердили в Киевской областной военной администрации. Сообщалось об угрозе прилета в столичном районе Белая Церковь.
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, на данный момент почти во всех регионах Украины работают сигналы воздушной тревоги.
Незадолго до этого в четырех украинских городах - Днепре, Запорожье, Харькове и Сумах – прозвучали взрывы.