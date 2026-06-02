Очевидцы в Киеве сообщают об очередных взрывах

Москва2 июн Вести.В Киеве вновь прогремели взрывы. Как уточняют местные СМИ, воздушная тревога в украинской столице действовала более четырех с половиной часов, детонации слышали в разных районах города, в том числе и в центре.

Журналисты одного из изданий утверждают, что слышали звуки, похожие на работу комплексов противовоздушной обороны. Предположительно, украинская ПВО пытается сбивать беспилотники, которые движутся к центру Киева.

По состоянию на 13.30 мск, воздушная тревога в Киеве и области отменена.

В ночь на 2 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки киевского режима. По обстрел попали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того, поражены военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших от преступлений ВСУ в городах Старобельск и Геническ заявил, что Украина сознательно решил придать конфликту "новое качество", а ответственные за преступления против детей понесут неотвратимое наказание.