Москва2 июнВести.В соцсетях появилось панорамное видео Киева, на котором видны последствия массированного удара ВС РФ по военным объектам. На карах видно, как над городом поднимается густой дым, а в нескольких местах еще полыхает огонь.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что массированный ночной удар по украинским объектам стал ответом на теракт киевского режима в городе Старобельске.
В частности, российские военные атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.
Президент России Владимир Путин прокомментировал атаки ВСУ на города Старобельск и Геническ, назвав произошедшее тяжелейшими преступлениями против детей. По его словам, киевская власть сама сделала выбор "придать новое качество конфликту".