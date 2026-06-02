В соцсетях появилось панорамное видео Киева после массированного удара России

Москва2 июн Вести.В соцсетях появилось панорамное видео Киева, на котором видны последствия массированного удара ВС РФ по военным объектам. На карах видно, как над городом поднимается густой дым, а в нескольких местах еще полыхает огонь.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что массированный ночной удар по украинским объектам стал ответом на теракт киевского режима в городе Старобельске.

В частности, российские военные атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаки ВСУ на города Старобельск и Геническ, назвав произошедшее тяжелейшими преступлениями против детей. По его словам, киевская власть сама сделала выбор "придать новое качество конфликту".