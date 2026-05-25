Руины здания штаба Сухопутных войск ВСУ в Киеве попали на видео Военкор Коц показал видео разрушенного здания штаба Сухопутных войск ВСУ в Киеве

Москва25 мая Вести.Видео, на котором запечатлено разрушенное в результате удара с воздуха здание в Киеве, в котором, по предварительным данным, располагался штаб командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), появилось в интернете.

Соответствующий ролик опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

На кадрах можно увидеть несколько поврежденных зданий, одно из которых почти полностью обрушилось. Обломки продолжают гореть. В кадр также попадают люди в военной форме.

Коц уточнил, что пораженный ударами Вооруженных сил России объект расположен на улице Дегтяревской в центре украинской столицы.

Также пострадало здание командования Сил поддержки ВСУ, расположенное рядом написал военкор

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального педагогического колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным МЧС, число жертв составило 21 человек, еще 62 были ранены.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила украинское военное управление, авиабазы и предприятия ОПК противника.

В ходе массированного удара использовались гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон" и аэробаллистические ракеты "Искандер".

Российское ведомство подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.