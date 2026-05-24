На Украине заявили о повреждении здания кабмина после взрывов в Киеве Свириденко: здание кабмина Украины повреждено после ночных взрывов в Киеве

Москва24 мая Вести.Здание украинского правительства получило повреждения в результате ночных взрывов в Киеве. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, в окнах здания выбиты стекла.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Согласно последним данным, число погибших возросло до 21. Президент РФ Владимир Путин поручил российскому оборонному ведомству проработать варианты ответа на этот террористический акт киевского режима.

24 мая Минобороны России заявило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине. По данным ведомства, удар был нанесен баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования и беспилотниками по объектам украинского военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК.

В Минобороны подчеркнули, что российская армия не планировала и не наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.