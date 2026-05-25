"Вызывает хаос": на Западе оценили ситуацию на Украине после ударов возмездия РФ Аналитик Геррейру: удары ВС России по Киеву спровоцировали хаос на Украине

Москва25 мая Вести.Нанесенные Вооруженными силами России (ВС РФ) удары возмездия привели к серьезным последствиям для Украины, а фактически - к возникновению в этой стране ситуации с труднопрогнозируемыми последствиями.

Такого мнения придерживается бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

Россия осуществила масштабный удар по украинской территории, сосредоточившись на Киеве как на ключевой цели. Способ, которым Москва нанесла значительный ущерб, а также тот факт, что смена типа вооружений вызывает хаос на Украине, ясно демонстрируют, кто фактически управляет развитием событий написал эксперт на странице в соцсети X

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального педагогического колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным МЧС, погиб 21 человек, еще 65 были ранены.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила объекты украинского военного управления, авиабазы и предприятия ОПК противника. Среди разрушенных объектов — здание штаба командования Сухопутных войск ВСУ в центре Киева.

В ходе массированного удара использовались гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон" и аэробаллистические ракеты "Искандер".

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.