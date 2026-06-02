Удар возмездия ВС РФ по Киеву стал переходом ко второй фазе СВО, считает эксперт Военный эксперт высказал мнение, что стало причиной начала второй фазы СВО

Москва2 июн Вести.Массированный ночной удар возмездия Вооруженных сил РФ по военным объектам в Киеве фактически означает переход ко второй фазе специальной военной операции. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, цель и задачи новой фазы СВО заключаются в уничтожении ключевых военных и других объектов на территории крупнейших украинских мегаполисов.

Анализ последних ударов, которые Вооруженные силы Российской Федерации нанесли по Украине, указывает на несколько важных тенденций, на которые надо обратить внимание. Первое, что обещанные российским политическим руководством удары возмездия фактически означают переход ко второй фазе специальной военной операции, цель и задачи которой – уничтожение ключевых военных и других объектов на территории крупнейших, в том числе украинских мегаполисов, для того, чтобы лишить режим [Владимира] Зеленского ключевых факторов политической и военной устойчивости объяснил свою точку зрения Коротченко

Ранее в Минобороны РФ заявили, что массированный ночной удар по украинским объектам стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске. В частности, российские военные атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаки ВСУ на города Старобельск и Геническ, назвав произошедшее тяжелейшими преступлениями против детей. По его словам, киевская власть сама сделала выбор "придать новое качество конфликту".