Военный эксперт рассказал, что стало бы с Украиной за две недели ударов

Эксперт оценил значимость удара возмездия ВС РФ по Украине Военный эксперт рассказал, что стало бы с Украиной за две недели ударов

Москва25 мая Вести.Удар возмездия Вооруженных сил России в ответ на террористическую атаку в Старобельске стал обезоруживающим для киевского режима. Такое мнение выразил ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он обратил внимание, что из строя на Украине было выведено порядка 10 предприятий, которые производили ракеты и занимались сборкой беспилотников.

Этот удар, на мой взгляд, стал определенным шоком для киевского режима. Если бы такие удары были раз в две недели, я думаю, что киевский режим потерял бы всякий потенциал, который позволял бы ему применять дальнобойное оружие, то есть беспилотники, крылатые ракеты типа "Фламинго" и "Нептун". Не помогли бы ему ни западные спонсоры, никто. Потому что подобного рода удары – обезоруживающие сказал Юрий Кнутов

ВС РФ в ходе удара возмездия применили сразу несколько систем вооружений. В Минобороны сообщили, что массированный удар нанесен баллистическими ракетами "Искандер", крылатыми ракетами "Циркон", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотниками, а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования.