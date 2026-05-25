Москва25 мая Вести.ВСУ израсходовали около 20% боекомплекта в попытках отразить налет ВС РФ после теракта в Старобельске. Об этом сообщил ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

По результатам ударов возмездия были уничтожены здания командования Сухопутных войск ВСУ.

Дежурные смены практически все были обнулены, сгорело дорогостоящее натовское оборудование, которое там было установлено… ТЭЦ в Белой Церкви — от нее, можно сказать, ничего не осталось, одни воспоминания. Там еще и объекты водоснабжения и канализации сильно пострадали. То есть намечается такая санэпидемическая катастрофа в Киеве и в ближайших населенных пунктах считает Максим Казанин

Он добавил, что удары российскими ракетами "Кинжал" по военным аэродромам поразили склады с боеприпасами, с накопленными ракетами AIM-9 и AIM-120, которые были привезены для истребителей F-16.