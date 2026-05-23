Названы варианты возмездия за теракт в Старобельске MK.RU: ВС РФ готовят возмездие за удар ВСУ по Старобельску

Москва23 мая Вести.У российских военных есть несколько вариантов ответа на теракт Вооруженных сил Украины в Старобельске, сообщило издание MK.RU по результатам опроса экспертов.

Собеседники издания отметили, что Вооруженные силы России не дали немедленный ответ на преступление ВСУ, поскольку для него нужна тщательная подготовка, включающая работу разведки, а также выбор целей и поисков удара.

Эксперты называют такие возможные варианты ответа: массированный удар по центрам принятия решений в Киеве; удары по объектам в Харьковской области, откуда, по данным российских источников, запускались беспилотники, атаковавшие Старбельск; удары для создания санитарной зоны глубиной не менее 300 км говорится в публикации

Ранее президент России Владимир Путин приказал Минобороны представить варианты ответа на удар ВСУ по общежитию в Старобельске, в результате которого погибли 18 человек.