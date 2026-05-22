На позиции ВСУ прилетели снаряды с надписью "За Старобельск"

Москва22 мая Вести.Российские военнослужащие нанесли на корпуса артиллерийских снарядов, FPV-дронов и других боеприпасов надпись "За Старобельск" перед нанесением ударов по позициям ВСУ. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Как рассказал один из офицеров, надпись стала для бойцов боевым кличем, а каждый такой боеприпас — ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Такую надпись нанесли военнослужащие различных группировок российских войск.

В ночь на 22 мая украинские войска с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате погибли четыре человека, пострадали около 40.

МИД РФ назвал атаку украинских боевиков террором, развязанным против детей. В ведомстве подчеркнули, что рядом с колледжем нет никаких военных объектов, поэтому удар не мог быть случайностью.