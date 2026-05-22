Соловьёв: не понимаю, почему ответственные за удары по городам террористы живы

Москва22 мая Вести.Непонятно, почему террористы, ответственные за удары по мирным городам России, до сих пор живы. Таким вопросом задался Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Также журналист поинтересовался, почему в отношении террористов не применяются методы Советского союза и царской России.

Я не понимаю, почему эти террористы, ответственные за удары по мирным городам России и за убийства наших выдающихся ученых, общественных деятелей, военачальников, до сих пор живы. Я не понимаю, почему мы не используем методы, которыми всегда умел работать Советский Союз и, кстати, царская Россия сказал Соловьёв

Ночью 22 мая по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР был нанесен удар украинскими беспилотниками самолетного типа. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет и один работник. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, в результате атаки погибло 6 человек, 39 пострадали. Разбор завалов продолжается.