Москва22 маяВести.Непонятно, почему террористы, ответственные за удары по мирным городам России, до сих пор живы. Таким вопросом задался Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".
Также журналист поинтересовался, почему в отношении террористов не применяются методы Советского союза и царской России.
Я не понимаю, почему эти террористы, ответственные за удары по мирным городам России и за убийства наших выдающихся ученых, общественных деятелей, военачальников, до сих пор живы. Я не понимаю, почему мы не используем методы, которыми всегда умел работать Советский Союз и, кстати, царская Россиясказал Соловьёв
Ночью 22 мая по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР был нанесен удар украинскими беспилотниками самолетного типа. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет и один работник. Возбуждено уголовное дело о теракте.
По последним данным, в результате атаки погибло 6 человек, 39 пострадали. Разбор завалов продолжается.