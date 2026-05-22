Москва22 мая Вести.Организация Североатлантического договора поставила перед собой цель уничтожить Россию и с 2014 года не осудила ни один теракт на российской земле. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, НАТО действует безжалостно.

НАТО ставит задачей нас уничтожить. НАТО аплодирует убийствам. НАТО не осудило ни один теракт, который был на нашей земле, начиная с 2014 года. Нашу землю, я считаю и землю Новороссии сказал Соловьёв

Ночью 22 мая по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР был нанесен удар украинскими беспилотниками самолетного типа. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет и один работник. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, в результате атаки погибли 6 человек, 39 пострадали. Разбор завалов продолжается.