Москва22 мая Вести.Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил им высказать свои оценки касательно террористической атаки Вооруженных сил Украины на Старобельск Луганской Народной Республики.

Глава государства отметил, что уже донес свою позицию на этот счет и готов выслушать их мнение.

Если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом сказал президент

Ранее Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения о том, как ответить на теракт ВСУ в Старобельске. Кроме того, он поручил Министерству иностранных дел России проинформировать международное сообщество и организации об этом преступлении.