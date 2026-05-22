Москва22 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками первого потока программы "Время героев" объявил минуту молчания по погибшим в результате атаки ВСУ по Старобельску в Луганской Народной Республике.

В городе удары киевского режима пришлись на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Путин уточнил, что МИД дано поручение проинформировать об этом теракте международное сообщество.

Мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я попросил бы вас встать и почтить память погибших сказал Путин

Ранее глава государства подчеркнул, что удар по колледжу в ЛНР еще раз подтверждает неонацистский характер киевского режима.