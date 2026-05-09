Москва9 маяВести.Президент РФ Владимир Путин на параде в честь 9 Мая объявил минуту молчания в память о героях Великой Отечественной войны.
Объявляется минута молчания!сказал он
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в субботу.
Как сообщалось, в этом году участие военной техники отменено из соображений безопасности. По брусчатке Красной площади пройдут пешие колонны военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ, а также участники спецоперации на Украине.